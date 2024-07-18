Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, 50 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilk olarak deniz yolu ile Çıkarma Plajı’ndan başladığını belirterek, “Sizlerin büyükleri orada büyük kahramanlık yaparak Rum-Yunan ikilisinin yıllardan beridir yaptıkları hazırlıklar ve saldırılara rağmen çıkarmayı büyük bir başarı ile gerçekleştirmişlerdir” dedi.

Tarihi harekâtın 50. yıl dönümünde Deniz Harp Okulu’ndan heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, çıkarma gemilerinde şehit düşenlere ve hayatını kaybeden tüm gazilere rahmet dilerken, gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da hak ve hukukun korunmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin milli savunma sanayisindeki başarıları, Türk denizciliğinin kazandığı üstünlük ve çağa uygun kabiliyetlerinden dolayı Kıbrıs Türk halkının memnuniyet ve güven duyduğunu kaydederek, tüm Deniz Komutanlığı mensuplarına saygılarını iletti.