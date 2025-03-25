Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanlığında yer alan toplantıya Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve müzakere heyeti, eski Cumhurbaşkanlığı özel Temsilcisi Ergün Olgun, Atay Ahmet Raşit, Aytuğ Plümer, Özer Kanlı ve İsmail Bozkurt katıldı.

Açıklamada, toplantıda, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan genişletilmiş gayrı resmi toplantıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantıya yeni milli siyaset anlayışıyla gittiklerini belirterek, toplantının gündeminin Kıbrıs meselesine yönelik değil, iş birliği noktasında olduğunu vurguladı.