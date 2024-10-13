Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erenköy-Karpaz Belediyesi’nin organize ettiği 1. Kültürlerin Buluşması Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri izledi. Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Tatar, şenlikte kurulan stantları gezdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yemek yarışmasında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün zengin bir mutfağı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar öncülüğünde kültürel değerlere sahip çıkmak ve tanıtmak için Kıbrıs Mutfağı kitabının Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandığını söyledi.

Karpaz bölgesinin eko turizme uygun olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, eko turizmle turistin konakladığı tesisten dışarı çıktığını, ülkeyi gezip, restoranlara uğradığını ve ülkenin kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar yemek yarışmasının ardından köy meydanında yaptığı konuşmada ise 1974 yılından sonra gerek Güney’de yaşayanların Kuzey’e gelmesi gerekse yurt dışından gelenlerin ülkeye yerleşmesiyle Kıbrıs Türkü’nün siyasi, ekonomik ve kültürel yapısının güçlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretim ve turizmde dünyaya tanıtılırken, temelinde kültürü, sanatı ve gastronomisi bulunduğuna dikkat çekti.

Gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, belediye meclis üyeleri ile çalışanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yemek yarışmasını düzenleyen Zekai Altan ile yarışmacılara ve jüri üyelerine teşekkürlerini sundu.