Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Tüm Üst Yöneticiler Derneği Başkanı Haldun Pak ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de değindi. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin doğru bir şekilde anlatılıp Kıbrıs Türk halkının daha da yakından tanınmasının öneminin altını çizen Erhürman, Türkiye’den gelen konukları ağırlamanın bu bağlamda oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının varlığının, kültürünün, tarihinin Türkiye’de de daha iyi anlatılmasını ve tanıtılmasının hedeflendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bu hedefin karşılıklı ziyaretlerle artarak pekişeceğine duyduğu inancı dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının kültürü ve tarihinin yanı sıra yatırımlarının da olduğuna dikkat çeken Erhürman, ihracat alanında karşılaşılan sorunlara değinerek bu kapsamdaki sınırlamalardan bahsetti. Kıbrıs Türk halkının umudunu asla yitirmediğini vurgulayan Erhürman, halkın çok zorlu yollardan geçtiğini, bu tarz sorunların da üstesinden gelineceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda iş birliğinin ve bu kapsamdaki ziyaretlerin önemini yineleyen Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının varlığının kabul edilmesi, kültür ve mücadelesinin doğru bir şekilde tanıtılması adına bu tür anlamlı ziyaretlerin önemli olduğunu yineledi.

-Pak

Tüm Üst Yöneticiler Derneği Başkanı Haldun Pak ise, Cumhurbaşkanı Erhürman’a görevinde başarılar diledi. Derneğin vizyonu, misyonu ve yürüttüğü çalışmalar hakkında da bilgi aktarımında bulunan Pak, ileriye dönük yürütülecek projelerini anlattı.

Kıbrıs Türk halkı ile kurulan bağların oldukça değerli olduğunu ifade eden Pak, bu bağların artarak devam etmesi adına her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirtti.