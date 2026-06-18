Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Mesarya bölgesini ziyaret ederek, yurttaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Erhürman, ziyaretlerine Mesarya Belediyesi’nden başladı. Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Akıncılar Spor Kulübü Lokalini ziyaret etti ve burada yurttaşlarla sohbet etti.

Ziyaret kapsamında İnönü köy kahvehanesinde bölge halkıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erhürman, yurttaşların sorunlarını dinledi ve Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalar ve temaslar hakkında bilgi verdi.

Bölge halkının yoğun katılım ve ilgi gösterdiği belirtilen ziyarette, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ayrıca, Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor Kulübü 18 Yaş Altı Takımının antrenmanını da izledi.

Çocuklarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve genç sporcularla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, ziyaretlerine Vadili ve ardından Paşaköy köy kahvelerinde devam etti. Bu ziyaretlerinde de yurttaşlarla buluşan Erhürman, Kıbrıs sorunu başta olmak üzere yurttaşların sorularını yanıtladı, bölge halkının sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaşma fırsatı buldu.