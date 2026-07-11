Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm tetkiklerin olumlu sonuçlanması üzerine bu sabah taburcu oldu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, genel durumu iyi olan Cumhurbaşkanı Erhürman, hekimlerinin önerileri doğrultusunda bir süre istirahat edecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün akşam eski Cumhurbaşkanlığı Binası'nda katıldığı etkinlik sırasında tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlık geçirmesinin ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.