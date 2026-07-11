Gazimağusa’da, 3 bin dolar karşılığı tır içerisine gizlediği bir şahsın KKTC’den kanunsuz çıkmasını sağlayan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Gazimağusa’da, M.S.(E-52)’nin, Mersin Limanı’ndan Gazimağusa Limanı’na gelen gemiye, kullanımındaki tır araç ile yük boşaltmak maksadıyla girdiği sırada, 3 bin Dolar karşılığında tır içerisine gizlediği bir şahsın, muhaceret işlemini yaptırmadan gemiye binmesine yardımcı olduktan sonra KKTC’den kanunsuz olarak çıkış yapmasını sağladığı tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında M.S. dün Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklandı.

-Gemikonağı'nda hırsızlık

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir markete dün müşteri olarak giden O.E.F’nin (E-23), 4 bin 519,09 TL değerindeki muhtelif gıda ve kozmetik ürünlerini ödeme yapmadan market dışına çıkardığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

-Girne'de araç lastiği çalındı

Girne’de faaliyet gösteren araç lastiği satış mağazasında görevli C.C.B.'nin (E-22) 1 Temmuz’da iş yerine ait depodan 21 bin 888 TL’lik 4 araç lastiğini çaldığı tespit edildi. C.C.B tutuklandı.

-Gazimağusa'da krem çalan şahıs Ercan'da tutuklandı

Gazimağusa’da 5 Temmuz’da eczaneden bin 710 TL’lik 3 kremin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada zanlı olarak aranan E.M. (E-65), dün Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.