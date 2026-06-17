Meteoroloji Dairesi, cuma ve cumartesi günleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-24 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölgenin genellikle alçak basınç sistemi etkisi altında kalacağı, cuma ve cumartesi günlerinde üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre yarın hava açık ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yer yer sisli olacak. Cuma günü açık ve az bulutlu başlaması beklenen havanın, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği belirtildi.

Cumartesi günü de parçalı bulutlu havanın etkili olması, öğle saatlerinde ise yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günlerinin açık ve az bulutlu, salı ve çarşamba günlerinin ise açık geçeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahil kesimlerinde ise 29-32 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.