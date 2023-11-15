Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), bugün adada temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CTP Basın Bürosunun açıklamasına göre,

CTP Genel Merkezi’ndeki görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede CTP’yi Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Usar İncirli temsil ederken, CHP heyetinde Genel Başkan Özgür Özel’in yanı sıra Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Üzgel, Sosyal Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İstanbul milletvekili Gamze Taşçıer ile Parti Sözcüsü Namık Tan temsil etti. Görüşmeden önce iki partinin genel başkanı açıklamalarda bulundu.

-Erhürman

Kabul esnasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ilk olarak geçtiğimiz haftalarda CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i tebrik etti. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin kendileri açısından önemli olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, bu kapsamda Türkiye’de ana muhalefet görevini yürüten CHP ile ilişkilerin de kendileri açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. CHP ile Sosyalist Enternasyonal’de birlikte yer aldıklarına işaret eden Erhürman, “İlişkilerimizin iki kardeş parti düzeyinde devam edebilmesi her zaman arzu ettiğimiz bir şeydir” diyerek sözlerini tamamladı.

-Özel: "CTP bizim kardeş partimiz"

Erhürman’ın ardından söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, CTP’yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. CTP ile Sosyalist Enternasyonal’de yer aldıklarını ve kardeş parti olduklarını dile getiren Özel, CHP’nin kongresinde de söz verdiği gibi Genel Başkanlık görevine seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Kıbrıs’a yaptıklarını belirtti. CHP’nin gelecek dönemde gerek Kıbrıs’ta, gerekse tüm dış ilişkilerde daha aktif bir rol oynayacağını kaydeden Özel, CTP’nin kadın temsiliyetindeki hassasiyetinin bilincinde olduğunu ve birçok ortak noktaları bulunduğunu söyledi. Gelecek süreçte CHP’yi Sosyalist Enternasyonal toplantılarında Genel Başkan olarak kendisinin temsil edeceğini açıklayan Özel, CTP ile ilişkileri geliştirerek devam etme amacında olduklarını vurguladı.