Tek aday Erhürman için onayı CTP Kurultayı verecek
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik adaylık başvurusunu kabul etti.
CTP'den verilen bilgiye göre dün toplanan CTP Parti Meclisi Ekim 2025’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman'ın aday olmasını oy birliğiyle onayladı.
CTP Parti Meclisi, kararın 6 Nisan Pazar günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak 29’uncu Olağan Kurultay’da alınması yönünde karar üretti.
CTP, 2 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı başvuru sürecini ilan etmiş ve bu duyuruyu kamuoyuna aktarmıştı. Belirlenen süre içinde yalnızca Tufan Erhürman aday adaylığı başvurusunda bulundu.