CTP’den yapılan açıklamaya göre, hükümetin, “eğitimde, sağlıkta, enerjide ve ekonomide ülkeyi her alanda kaosa sürüklediği” gerekçesiyle protesto edileceği eylem saat 11.00’de Mağusa Perşembe Pazarı’nda yer alacak.

Açıklamada, “Kurultay hesapları yüzünden devlet okullarını zamanında açamayan, halkın alım gücünün erimesini izleyen, sağlıktaki hayati eksiklikleri gideremeyen ve enerjide sürekli kesintilere neden olan bu sözde hükümeti bir kez daha protesto ediyoruz. Halkın alım gücünün erimesine karşı, sağlıktaki sorunların çözülmesi ve enerji kesintilerinin sona ermesi için birlikte mücadele edeceğiz.” denildi, tüm yurttaşlar eyleme katılmaya davet edildi.

(CPY/ÖZ)