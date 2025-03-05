Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi, ülkedeki yüksek enflasyonun çalışma hayatına etkilerini tartışmak üzere dün akşam Lefkoşa İlçe binasında panel düzenledi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, moderatörlüğünü CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın’ın yaptığı panelde ekonomist Mertkan Hamit konuştu.

-Barçın: “İktidara gelmeden gereken hazırlıkları yapıyoruz”

Panelin açılış konuşmasını yapan Devrim Barçın, şu an ülkede en can alıcı konunun hayat pahalılığı olduğunu söyleyerek, Türk Lirası’na yönelik geçmişte uygulanan yanlış para politikaları nedeniyle yaşanan sorunlardan bahsetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ekonomi politikalarının etkisinin yakıcı bir şekilde yaşandığını vurgulayan Barçın, CTP’nin tek başına iktidar olmasının kaçınılmaz olduğunu savunarak iktidara gelmeden gereken hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Barçın, “Eleştiri üzerinden siyaset yapmak değil, iktidar olmayı beklemeden neler yapabileceğimizi ortaya koymak istiyoruz.” diye konuştu.

Paneli düzenlemelerindeki amaçtan da söz eden Barçın, bilimsel bilginin üretilmesi bağlamında fikirlerin tartışılması hedefinde olduklarını kaydetti. Ülkenin ekonomide bir sarmala girdiğine işaret eden Barçın, “Partimizin de içinde yer aldığı, güneyden ve kuzeyden sendikaların iş gücü rehberi oluşturuldu. Güneyde asgari ücret bin euro, bizde 1180 euro. Ancak güneyde ortalama ücret 2 bin 500 euro iken bizde ortalama ücret 1364 euro, yani nerdeyse herkes asgari ücret alıyor gibi yatırımları yapılıyor. Ücret artışının pik yapmasına rağmen, reel alım gücü aşağıya gidiyor.” diye konuştu.

-Hamit: “Sosyal ve ekonomik adalet, Kıbrıs sorunu ve çözüm politikalarıyla birlikte değerlendirilmeli”

Panelde konuşan Ekonomist Mertkan Hamit, Kıbrıs Türk toplumundaki ekonomik gelişmelere yönelik veriler ışığında yüksek enflasyon ortamının sosyo-ekonomik dönüşüm üzerindeki etkilerini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nde izlenen para politikasının ardından yükselen enflasyonun, yerel faktörlerle ilişkisine değinen Hamit, geçen süre içinde eşitsizlik ve yoksulluğun arttığını vurguladı. Bunun da özellikle kırılgan sınıflar için koşulları zorlaştırdığını belirten Hamit, maliye politikalarının eşitsizlikleri gidermek için en önemli araçlardan birinin olduğunu aktardı.

Hamit, maliye politikalarının yanında, sosyal kapsayıcılığı hedefleyen politikaların yapısal dönüşüm açısından yerel istihdam potansiyelinin gelişmesi açısından önemine değinerek, yüksek enflasyon ortamında kur hareketlerinin alım gücünü olumsuz etkileri ile tek taraflı olarak stabil paraya geçiş senaryolarından bahsetti. Mertkan Hamit, sosyal ve ekonomik adaletin Kıbrıs sorunu ve çözüm politikaları ile birlikte değerlendirilmesinin önemini vurguladı.