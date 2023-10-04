Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden (CTP) bir heyet Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nı (KTAMS) ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundu.

Bu sabah gerçekleşen ziyarette, CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, MYK üyesi Filiz Besim ve Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu'dan oluşan heyet, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile görüştü.

Partiden verilen bilgiye göre, CTP heyeti hükümetin uygulamalarına karşı ilerleyen günlerde yapacakları eylem planlarını KTAMS yetkililerine aktarırken, ekonomik kriz, Kıbrıs sorunu gibi birçok konuda görüş alışverişinde bulundu.