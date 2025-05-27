Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) kitle toplantılarına Girne, Mağusa ve İskele İlçelerinden sonra Lefkoşa’da devam etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, dün akşam Lefkoşa’da düzenlenen kitle toplantısına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erkut Şahali, Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın ve birçok milletvekili katıldı.

-Erhürman: “Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada, “Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesi masada olacak” ifadelerini kullandı.

“Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının” hiçbir soruna odaklanmadığını ve ülkeye geri döndürülemez zararlar verdiğini öne süren Erhürman, söz konusu yapının memleketin gailesini çekmediğini söyledi.

Erhürman, “Üç yıldır yabancılara mülk satışı konusunda düzenleme yapılmazsa hem içeride hem dışarıda başımıza işler açılacağını söyledik. Üç yıldır aralıksız dile getirdik” dedi ve Kıbrıs Türk halkının Sarayönü’ne hapsedilmek istendiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sürdürdüğü politikanın ne uluslararası alanda ne de bu adada bir karşılığının olmadığını öne süren Erhürman, ekonomiden sağlığa ve eğitime birçok sorun yaşandığını söyledi. Ekim ayından sonra Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını ifade eden Erhürman, “Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Erhürman, “Çocuklarımız göç etmesin, gidenler geri dönmek istesin diye bu yoldayız” diye ekledi.

-Şahali: “Kıbrıs Türk halkı, özgüvenini yeniden kazanacak”

Kitle toplantısında konuşan CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, “Bu akşam gerçekleştirdiğimiz dördüncü kitle toplantısıydı. Bu toplantılarda söylenenler çok kıymetli. Yapılması gerekenler ise son derece nettir” dedi.

Ekim ayındaki seçimin önemine işaret eden Şahali, “Kıbrıs Türk halkının umutları canlı kalsın diye seçimi kazanmamız gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkının yalnızca bir toplum liderine değil, aynı zamanda bir akla ihtiyacı vardır. İnatla ve hırsla iş yapanlar, ne yazık ki geçen dört buçuk yılda bize çok şey kaybettirdi. Kıbrıs sorununu yeniden rayına oturtmalıyız. Kıbrıs Türk halkı, özgüvenini yeniden kazanacak. Kimse dışarıda kalmayacak. Yolumuz açık olsun” dedi.

-Barçın: “İki devletliliğin uluslararası alanda karşılığı yok”

Kitle toplantısında konuşan CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın, ekim ayındaki seçimin Kıbrıs Türk halkı açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

İçinden geçilen süreçte birçok sorunla karşı karşıya olunduğunu söyleyen Barçın, iki devletlilik siyasetinin, uluslararası alanda hiç kabul görmediğini öne sürerek, “Halkın içine düştüğü durum, acı bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor” dedi.