Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu ile AKEL Kadın Örgütü POGO Lefkoşa Yönetimi arasında yapılan toplantıda, Kıbrıs Sorunu konusunda kadınların inisiyatif alarak daha cesur adımlar atması gerektiği konusunda hemfikir olunduğu bildirildi.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu ile AKEL Kadın Örgütü POGO Lefkoşa Yönetimi, CTP Lefkoşa İlçesi binasında bir toplantı yaptı. Toplantıya, POGO Lefkoşa yönetiminden Chrystalle Karolu, Artemoula Pieri, Afrodite Lougkrou; CTP Lefkoşa İlçesi Kadın Örgütü’nden ise Alev Şensoy, Gamze Kiracıoğlu, Ayşen Çetinsoy, Hülya Akbil, Naciye Polili Özdoğa katıldı.

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı Alev Şensoy, bugüne kadar kaybedilen zamanı telafi etmek için daha cesur ve hızlı adımların atılması gerektiğini ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin yarım asırdır adaya barışın gelmesi için tüm zorluklara göğüs gererek mücadele ettiklerini söyledi. Çoğu zaman bu mücadelede yalnız bırakıldıklarını da belirten Şensoy, bu mücadelenin sorumluluğunun her iki toplum tarafından paylaşılmasının önemine vurgu yaptı. İki toplumun gerçek anlamda barışabilmesi için geçmişte yaptıkları hatalarla yüzleşmeleri, birbirlerinden özür dilemeleri ve birbirlerini affetmeleri gerektiğini belirten Şensoy, bundan sonra yapılacak ortak projelerin hedefinin bu olmasına vurgu yaptı.

Çeşitli proje önerilerinin de değerlendirildiği toplantı, kabul gören önerilerin detaylandırılması konusunda görüş birliğine varılarak sona erdi.