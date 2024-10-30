CTP İŞTE.......
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLAR TİPİK CTP ZİHNİYETİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI.
KIBRIS TÜRK TOPLUMU VE ÜLKE KAMUOYU , KAOSTAN BESLENEN, ÇÖZÜM VE ORTAK AKIL GİBİ KLİŞELERİN GÖLGESİNE SAKLANARAK, ANAYASAYI SAVUNMA VE MECLİSİN NAMUSUNU KORUMA İDDİASI İLE MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE KAOSU BÜYÜTEN BİR ANA MUHALAFET PARTİSİNİ İBRET İLE İZLEDİ.
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ (CTP) MERKEZ YÖNETİM KURULU VE PARTİ MECLİSİ KARARLARI DIŞINDA YAYIN YAPAMAYAN ve KIBRIS TÜRK BASINI İÇERİSİNDE CTP NİN SÖZCÜSÜ OLARAK KONUMLANAN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN YAYIN ORGANI YENİDÜZEN GAZETESİNDE YER ALAN YAKIN DÖNEMDEKİ HABERLER, CTP’NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ VE KAOSDAN BESLENMESİNİN BİR İSPATI OLMASI YANINDA CTP’YE EGEMEN OLAN ZİHNİYETİN EN TİPİK ÖRNEKLERİNDEN BİRİ...
CUMHURİYETİ KUTLAMA YOK, FETÖYE TERÖRİST DİYEN YOK
CTP RESMİ WEB SAYFASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN 101. YAŞININ KUTLANDIĞI BU YILKİ 29 EKIM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA DAİR TEK BİR AÇIKLAMA YOK.
ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP GENEL BAŞKANI BAŞKANI TUFAN ERHÜRMANDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINA DAİR AÇIKLAMA YOK, YENİDÜZEN GAZETESİNDE TEK BİR HABER YOK.
AMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE İNAT RESMİ TATİL OLAN 29 EKİM’DE “KÜLLİYE İNŞAATI (GÜNEY KIBRIS’A) GEÇİŞLERİ FELÇ ETTİ “DİYE HABER VAR.
KIBRIS TÜK KAMUOYU SORUYOR VE CEVAP BEKLİYOR
KIBRIS TÜRK TOPLUMU VE KAMUOYU SORUYOR;
ANKARA’DA BAŞKA LEFKOŞA’DA BAŞKA KONUŞAN, FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SIĞINAKLARI OLAN IŞIK EVLERİNİN CTP-ÖRP HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE KUZEY KIBRIS’TA AÇILMASINA SES ÇIKARMAYAN, ÖRP GİBİ TÜM BAKANLARININ RÜŞVET SUÇLAMASI İLE GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİĞİ BİR UCUBE PARTİYİ KIBRIS’IN BAŞINA MUSALLAT EDEN, FETULLAH GÜLEN ÖLÜNCE TERÖRİST DİYEMEYEN VE “FETULLAH GÜLEN HAYATINI KAYBETTI” DİYE HABER BAŞLIĞI ATIP TERÖRİST FETÖNÜN YEĞENİNİN “ALLAH RAHMET EYLESİN” TWEETİNİ HABERDE PAYLAŞAN, TERÖRDEN TEK KELİME BAHSETMEYEN VE HABERİN SON SATIRINDA “TÜRKİYE’DEKİ 15 TEMMUZ 2016’DAKİ ASKERİ KALKIŞMA VE OLAYLARLA İLGİLİ OLARAK DA İKTİDAR TARAFINDAN SORUMLU TUTULAN CEMAAT, HEM TÜKİYE’DE HEM DE KIBRIS’IN KUZEYİNDE “TERÖR ÖRGÜTÜ” OLARAK KABUL EDİLİYOR” İFADESİNİ KULLANAN ( yeniduzen.com/fethullah-gulen-hayatini-kaybetti-176163h.htm ) , KKTC’DEKİ ARA SEÇİMDE LEFKOŞA MİLLETVEKİLLİĞİNİ CTP ADAYININ KAZANMASI SONRASINDA PARTİ BAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN VE CTP MECLİS GRUBUNUN CUMHURİYET MECLİSİ ÖNÜNDE TÜM VEKİLLERİ İLE FOTOĞRAF PAYLAŞAN AMA DUVARDAKİ KKTC MECLİSİ VE AY YILDIZ ÇIKTIĞI İÇİN SİLİP YENİDEN AY YILDIZSIZ FOTOĞRAF ÇEKTİREN , CUMHURİYETİN 101nci YAŞINI KUTLAMAYAN BİR ZİHNİYETİN MECLİS VE ANAYASAYI SAVUNUR GÖRÜNMESİ TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK ve DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN MODELİ BİR SİYASİ POPÜLÜZM DEĞİL DE NEDİR?
KIBRIS TÜRK TOPLUMU VE KAMUOYU SORUYOR VE CEVAP BEKLİYOR.
KIBRIS TÜRKÜ İKİYÜZLÜ, YETERSİZ VE SAMİMİYETSİZ BİR CTP’Yİ İZLİYOR
MECLİS BAŞKANLIĞINA ADAY GÖSTERİLEN ZORLU TÖRE, KUTLU EVREN VE ZİYA ÖZTÜRKLERİN SEÇİMLERİNDE SON TUR DIŞINDA DA ATILAN VE SANDIKTAN HER TURDA ÇIKAN ÇİFT MÜHÜRLERE İTİRAZ ETMEYEN ANA MUHALEFET PARTİSİNİN TERÖRİST FETULLAH GÜLEN’İN ÖLÜMÜNDE, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINDA ORTAYA KOYDUĞU İKİYÜZLÜ VE KAOSU BÜYÜTEN SAMİMİYETSİZ DURUŞUNU MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE DE KAOSA OYNAYARAK ORTAYA KOYMASI “İŞTE CTP, TİPİK BİR SOĞUK SAVAŞ ARTIĞI SIĞ İDEOLOJİK SOL EZBERLERDEN ÖTEYE GİDEMEYEN BİR PARTİ” YORUMLARINI DA BERABERİNDE GETİRDİ.
UBP’NİN DE AYNAYA BAKMASI GEREK
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YAŞANANLAR ELBETTE HÜKÜMETİN BÜYÜK ORTAĞI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) İÇERİSİNDE DE KAOSA OYNAYAN STATÜKOCUKLARI ORTAYA ÇIKARIP BAZI ŞEYLERİN DÜZELMESİ GEREKTİĞİ VE PARTİ İÇİ CİDDİ SORUNLARIN OLDUĞU GERÇEĞİNİ ORTAYA ÇIKARSA DA MECLİS BAŞKANLIĞI KRİZİNDE ORTAYA ÇIKAN DİĞER BİR GERÇEK İSE CTP’NİN İKİYÜZLÜ VE SAMİMİ OLMAYAN BU DURUŞU İLE ANCAK YAVRU MUHALEFET PARTİCİĞİ OLDUĞU VEDE İDEOLOJİK KÖRLÜĞÜ İÇERİSİNDE PARTİCİLİK OYNAMAKTAN ÖTEYE GİDEMEYEREK BU MEMLEKETİ YÖNETEBİLEMEYECEĞİ VE DEĞİŞTİREMEYECEĞİDİR.
CTP, SON TUR ÖNCESİNDEKİ DİĞER OYLAMALARDA SANDIKTAN ÇIKAN ÇİFT MÜHÜRLERE NEDEN İTİRAZ ETMEDİ?
MECLİS BAŞKANININ SEÇİLDİĞİ SON TURDAKİ ÇİFT OYLAR İLE KAOSU DERİNLEŞTİRMESİNİN NEDENLERİ İLE BİRLİKTE ZORLU TÖRE VE KUTLU EVREN’İN OYLANMASININ VE SEÇİMİ KAZANAMAMALARININ ARDINDAN ADAY GÖSTERİLEN ZİYA ÖZTÜRKLERİN OYLANDIĞI İLK 4 TURDA DA SANDIKTAN ÇIKAN ÇİFT MÜHÜRLERE NEDEN İTİRAZ EDİLMEDİĞİ NOKTASINDA İSE KAMUOYU ANA MUHALEFET PARTİSİ CTP’DEN AÇIKLAMA BEKLEMEKTE.
CTP’Lİ BAZI VEKİLLER DE RAHATSIZ
İÇ SORUNLARINDAN KURTULAMAYAN BİR UBP KADAR, İDEOLOJİK KÖRLÜK İLE SOĞUK SAVAŞ SLOGANLARININ ESARETİNDEN KURTULAMAYAN YETERSİZ VE SAMİMİYETSİZ BİR CTP’NİN DE KIBRIS TÜRKÜNE ZERRE KADAR FAYDASININ OLAMAYACIĞI ORTADA.
MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN HER TURUNDA SANDIKTAN ÇIKAN ÇİFT MÜHÜRLERE İTİRAZ ETMEYEN CTP’NİN, MECLİS BAŞKANININ SEÇİLDİĞİ SON TURDA SANDIKTAN YİNE ÇIKAN ÇİFT MÜHÜRLERE İTİRAZ EDEREK KAOSU BÜYÜTMESİNE ADINI AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN CTP’Lİ BAZI VEKİLLER DE RAHATSIZ.