Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi Ocak Kongrelerini tamamladı.

CTP Basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneşköy, Yayla, Akçay ve Aydınköy Ocak Kongreleri gerçekleştirildi.

Kongreler, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve CTP Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan’ın da katılımıyla yapıldı.

Güneşköy Ocak Örgütü Yönetimi, Gürcan Kızıler, Mehmet Çetereisi, Metin Yaralı, Oğuz Yaralı, Gülten Kızıler, Mustafa Çetereisi”; Yayla Ocak Örgütü Yönetimi, Levent Kavaz, Ahmet Özgören, Emrah Öztürk, Mustafa Küçükbekir, Mahmut Rüstemoğlu, Taşkın Kavaz, Osman Solma; Akçay Ocak Örgütü Yönetimi, Hasan Çuvalcıoğlu, Özel Özbarışçı, Ahmet Baflı, Selin Özkızan, Ümit Seheroğlu, Sertaç Yorgancı, Zalihe Karabenli; Aydınköy Ocak Örgütü Yönetimi ise Yılmaz Siham, Selim Göçmenoğlu, Hasan İlhan, Oğuz Solyalı, Ahmet İlhan, Remziye Siham ve Osman Turan’dan oluştu.

Ocak kongrelerini tamamlayan CTP Güzelyurt İlçesi’nin ilçe kongresi ise 3 Şubat Pazartesi saat 18.00’de Güzelyurt AKM’de toplanacak.