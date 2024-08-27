CTP’den yapılan açıklamaya göre CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, yetkililere Güzelyurt ve köylerinde kritik noktalarda var olan aydınlatma sorununu çözmeleri çağrısında bulundu.

Gulamkadir, “Yıllardır karanlık yollara mahkum edilen Güzelyurtlu, bu karanlık yollarda yaralanmaya ve can vermeye devam ediyor. Ülkeyi yönettiğini iddia eden zihniyet, her sektörü sorunlar yumağına soktuğu gibi trafiği de kaosa sürüklemiştir” ifadelerini kullandı.

Halkın, öğrencilerin ve işçilerin en yoğun olduğu bölgeler; Akçay, Bostancı/Kalkanlı, Güzelyurt/Güneşköy, Aydınköy/Eski Güzelyurt, Lefke yolu bölgesi ve çevre yolu gibi bölgelerde aydınlatma ihtiyacı bulunduğunu belirten Gulamkadir, ortaya bir plan ya da çözüm önerisi de konmadığını savundu.

Gulamkadir, “Bu karanlıklarda seyahat etmek istemiyoruz. Siz ise yönetemiyorsunuz, beceremiyorsunuz ve bu karanlığı aydınlatamıyorsunuz. Oturduğunuz koltuklardan kalkın ve gidin. Biz çözeceğiz. Karanlıkları aydınlığa biz çevireceğiz” ifadelerini kullandı.