Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ankara temasları kapsamında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi.

CTP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye’de öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, Kıbrıslı Türk öğrencilerin Türkiye’de yurt dışından getirdikleri cep telefonlarını kullanabilmek için ödemek zorunda oldukları IMEI kayıt ücreti oldu.

Erhürman, öğrencilerin yaşadığı bu sıkıntıyı yakından takip ettiğini ve çözüm bulmak adına gerekli temaslarda bulunacağını ifade etti.

Tufan Erhürman ayrıca şubat ayında Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği tarafından düzenlenen 1. Gençlik ve Gelecek Kongresi’ni tebrik etti.

Gençlerin böyle organizasyonlarla bir araya gelerek seslerini duyurmalarının ve sorunlarına çözüm aramalarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Erhürman, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin dayanışmasını güçlendirdiğini ve seslerinin daha gür çıkmasına yardımcı olduğunu ifade etti.