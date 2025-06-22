Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, "demokrasi ve çözümün parantezini açmak için yönetime geleceklerini" söyledi.

Tufan Erhürman, dün akşam Ozanköy Spor Kulübü’nde CTP Ozanköy Örgütünün katkılarıyla düzenlenen halk buluşmasında, yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi.

CTP’nin yönetime Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini oraya taşımak, Kıbrıs Türkünü dünyayla buluşturmak için geleceğini belirten Erhürman, “Elimizden gelen, bu halkın iradesini yönetime getirmektir. Biz bunu yapmaya geliyoruz” dedi.

Halkın hiçbir kesimini ayırmayacaklarının altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlığı temsil ettiğini anımsattı.

Erhürman şöyle konuştu: “Bütün halkı kucaklayacak bir iradeden söz ediyoruz. Nerede doğmuş olursa olsun, annesi babası nerede doğmuş olursa olsun, geleceğini bu topraklarda kurmak isteyen, çocuğunu bu topraklarda yetiştirmeye kararlı olan herkese çağrımız var. Gelin, bu memleketi liyakat ilkesine, adalet ilkesine, eşitlik ilkesine göre birlikte yönetelim. Tüm çocuklarımızı dünyayla buluşturma iradesi çerçevesinde hareket edelim”

- "Torunlarımızın yüzüne bakamaz duruma gelme riskiyle karşı karşıyayız"

Halkın tüm kesimleriyle birlikte bu ülkede hak edilen yönetimi yaratacaklarını belirten Erhürman, “Son beş yılda bize yaşatılanlar bir beş yıl daha yaşatılırsa, çocuklarımızın ve torunlarımızın yüzüne bakamaz duruma gelme riskiyle karşı karşıyayız. Yaşadığımız beş senenin başında açılan kötü parantezi ekim ayında kapatacağız. Demokrasinin, çözümün ve barışın parantezini açacağız” dedi.

-Şahali

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali ise “Güzel günlere ulaşacağız. Hepimizin kaygısı ortak: Kaygımız memleket. Hiçbir şey arzuladığımız gibi değil, bu durum bizi çok rahatsız ediyor” dedi.

Şahali, “CTP yola çıktı, bu saatten sonrası Kıbrıs Türk halkının ortak emeğiyle gerçekleşecektir.

-Talat

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat da “Tüm Ozanköy Örgütü'ne teşekkür ederim, çok güzel bir gece hazırladılar. Bizleri onurlandırdınız. Çok kritik bir süreci yürümeye başladık. Yoğun bir çalışma dönemine girdik. Erhürman’ı Cumhurbaşkanlığı’na taşıyacağız” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Girne İlçesi Ozanköy Örgüt Başkanı Ali Piro ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.