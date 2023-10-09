Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, beraberindeki heyetle, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

Erhürman’a ziyaretinde Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Filiz Besim ve Fide Kürşat da eşlik etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, eğitimde çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Erhürman, bu sıkıntıları yerinde tespit etme amacıyla CTP örgütlerinin bulundukları bölgelerdeki okullara ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti. Erhürman, bu dönemde eğitimin kalitesini daha fazla artırabilmek için konuşma arzusunda olduklarını ancak fiziki sorunlar ve sınıflarda Türkçe bilmeyen öğrencilerin sorunlarını konuşmak zorunda kaldıklarını belirtti.

-“Fiziki çalışmalarda çok geç kalındı…”

Okulların fiziki durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erhürman, koskoca bir yaz döneminde hiçbir icraat yapılmadığını ve bu konuda geç kalındığını savundu.

Sınıfların kalabalık olduğunu da dile getiren Erhürman, “Nüfusumuz kimse tarafından bilinmiyor. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de kitaplar meselesi gündeme getirildi. Bir taraftan da gerek öğretmenlerin kurumsal yapısı olan sendikaları gerekse tek tek öğretmenlik mesleği nezdinde bir itibarsızlaştırma gözlemliyoruz” dedi.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ileri süren Erhürman, öğretmen kavramının kamuoyunda yerinin farklı olduğunu söyledi. Erhürman, gerek eğitim, gerek ekonomi, gerekse nüfustaki meselelerden dolayı ilerleyen günlerde eylemlilik sürecine girileceğini açıkladı.