Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya gidiyor.

CTP'den verilen bilgiye göre, Erhürman, Ankara Kent Konseyi’nin daveti üzerine “Söz Onda” programına katılacak ve burada bir konuşma yapacak.

Ziyareti kapsamında Ankara’da öğrenim gören Kıbrıslı Türk öğrencilerle ve bazı gazetecilerle bir araya gelecek olan Erhürman, Kıbrıs Türk Kültür Derneği’ni de ziyaret ederek dernek üyeleriyle buluşacak.

Erhürman’a temasları sırasında CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros eşlik edecek. Erhürman, temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü yurda dönecek dönecek.