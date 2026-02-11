Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü (CTP GÖ), Ektam Kıbrıs Ltd.’de başlayan grevin yalnızca kurum çalışanlarını değil, tüm özel sektör emekçilerini ve gençleri ilgilendirdiğini belirterek Emek-İş Sendikası’na destek açıkladı.

Yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta başlayan grevin yakından takip edildiği kaydedilerek, çalışanların sendikal örgütlenmesinin anayasal bir hak olduğu vurgulandı. Sendikanın kurulmasının ardından gündeme gelen toplu işten çıkarmaların kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, işverenlerin yanlış kararlarının bedelinin emekçilere ödetilemeyeceği belirtildi.

CTP Gençlik Örgütü, anayasal hakları doğrultusunda mücadele eden Emek-İş Sendikası’nın yanında olduklarını bildirerek, örgütlü dayanışma çağrısında bulundu.

"DİRENE DİRENE ÖZELDE SENDİKA"

CTP GÖ tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşananların, sadece kurum çalışanları veya Emek-İş Sendikası üyeleri için değil, tüm özel sektör emekçileri ve gelecekte özel sektörde yer alacak biz gençler için de kritik önem taşıdığı düşüncesindeyiz.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, 6 Şubat’ta başlayan haklı grevi yakından takip ediyoruz. Emeğin her zamankinden daha değerli olduğu günümüzde, çalışanların ekmek kavgasının işverenin "iki dudağı arasına" sıkıştırılmaya çalışılması çağ dışıdır ve özel sektörün geleceğini baltalayan büyük bir etkendir.

Nasıl ki bir işletmenin kapatılması ya da yapılandırılması işletme sahibinin yasal hakkıysa, çalışanların sendikal örgütlenmesi de anayasal bir haktır. Emek-İş Sendikası’nın kurulmasının hemen ardından yapılmaya çalışılan toplu işten çıkarmalar ne dramatik açıklamalarla ne de "aile ortamı" söylemleriyle örtbas edilebilir.

Uzun yıllardır hizmet veren Ektam Kıbrıs Ltd. yetkililerinin bugünlere yalnız gelmedikleri bir gerçektir. İşini "kendi işi gibi" sahiplenen çalışanlar olmasaydı, bugün yaşanan krizlerin çok daha önceden patlak vereceği de aşikardır. İşverenlerin zaman içerisinde almış oldukları yanlış kararların, hatalı planlamaların ve finansal başarısızlıkların faturası, hak arayışındaki emekçiye kesilemez.

Anayasal hakları ile geleceklerini güvence altına almak için mücadele veren Emek-İş Sendikasının yanında, çalışanlarının haklarını gasp eden tüm iş verenlerin tam karşısındayız.

Yaşasın örgütlü dayanışma!"