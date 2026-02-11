"Sendikalaşma işveren açısından bir tehdit değil, iş barışını güçlendiren bir unsurdur"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan sürecin çözümsüz kalması durumunda boykot çağrısının gündeme gelebileceğini belirtti.

TDP’den verilen bilgiye göre, Seval Oyaltan’ın Kuzey Kıbrıs TV’de hazırlayıp sunduğu programa konuk olan Çeler, Ektam Kıbrıs Ltd.’de yaşanan süreç, sağlık, anayasa değişikliği ve sosyal adalet dahil birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Ektam Kıbrıs Ltd.’de, emekçilerin anayasal haklarını kullandıklarını ve “işten çıkarma girişimleriyle” karşı karşıya kaldıklarını savunan Çeler, yıllardır çalışan emekçilere WhatsApp üzerinden işten çıkarma bildirimi yapmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Çeler, sürecin hukuka uygunluğunun sorgulanması gerektiğini de belirtti.

Önceliğin usul ve uzlaşıyla çözüm sağlanması olduğunu vurgulan Çeler, sendikalaşmanın işveren açısından bir tehdit değil, iş barışını güçlendiren bir unsur olduğunu kaydetti.

Uzlaşının sağlanmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkilerini kullanarak işten çıkarmaları kesin olarak önlemesi ve yabancı işçi getirilmesine izin verilmemesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Çeler, sürecin çözümsüz kalması durumunda boykot çağrısının da gündeme gelebileceğini kaydetti.

Çeler, “Kıbrıs Türk toplumu emekçinin hakkı söz konusu olduğunda birlik olmayı bilen bir toplumdur.” dedi.

-“Hekimlerin emeğinin itibarsızlaştırılmasına karşıyız”

Sağlık alanındaki tartışmalara da değinen Çeler, hekimlerin “tam gün çalışmıyor” algısıyla hedef haline getirildiğini öne sürerek, doktorların uzun ve ağır koşullarda çalıştığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunların temelinde altyapı, personel, ilaç ve randevu sistemi eksikliklerinin bulunduğunu savunan Çeler, TDP’nin sağlıkta tam günü ilkesel olarak savunduğunu ancak bunun tüm altyapı ve standartlar tamamlandıktan sonra mümkün olabileceğini kaydetti. Çeler, “hekimlerin emeğinin itibarsızlaştırılmasına” karşı olduklarını söyledi.

-“Binboğa ve kooperatiflerde sorun yönetim ve liyakattir”

Binboğa ve kooperatiflerde yaşanan sıkıntıların temelinde siyasi atamalar ve liyakatsiz yönetim anlayışı olduğunu da iddia eden Çeler, “Uzmanlık yerine partizanlığın esas alınması bu kurumları sürdürülemez hale getirdi. Yaşanan maaş krizleri de bu yanlış yönetim anlayışının sonucudur.” ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği ve yargıya ilişkin düzenlemeler konusunda TDP’nin tutumunu paylaşarak, 10. madde ve dokunulmazlıklar kaldırılmadan bir anayasa değişikliğine destek vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Çeler, yargının ihtiyaç duyduğu teknik düzenlemelere ise “siyasete alet edilmemesi” şartıyla ılımlı yaklaştıklarını ifade etti.

Çeler, sosyal adaletin giderek zedelendiğini iddia ederek, sektörel taban maaş, tek bordro ve adil barem sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücret üzerinden yapılan teşvik uygulamalarının denetimsiz biçimde sürdürüldüğünü öne süren Çeler, bu durumun sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığını da olumsuz etkilediğini savundu.