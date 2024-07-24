Yazılı açıklamada, arazilerin "bir yatırımcı veya işletmeciye" devredilmesi gibi bir girişime karşı tüm güçleriyle mücadele verileceği belirtildi.

DAÜ Beach Club Tesisleri'nin kentte halkın denize ulaşabileceği nadir yerlerden biri olduğu vurgulanarak, hükümete “Taşınmaz Mal Komisyonu'nun işleyişine yönelik önemli bir kararı fırsat bilerek halkın yararına olmayan adımlar atma” eleştirisinde bulunuldu.

Bakanlar Kurulu'ndan bu girişi bir an önce geri çekmesi talep edilerek, tesisin, Vakıflar İdaresi'nin de daha önce planladığı şekilde DAÜ ve halkın kullanımına bırakılması gerektiği vurgulandı.