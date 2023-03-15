Lefkoşa, 15 Mart 23 (TAK): Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, bugün Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Anke Schlimm ile görüştü.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, Kıbrıs çözüm sürecinde yaşanan çıkmazın aşılmasına ilişkin CTP’nin görüşleri ve pozisyonu aktarıldı.

Toros ile Schlimm, Kıbrıs’taki son gelişmeler, Avrupa Birliği ile Kıbrıs Türk toplumu arasındaki ilişkiler ve jeopolitik konularla ilgili istişarelerde bulundu.

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