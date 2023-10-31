Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), eğitimde yaşanan sorunlar ve çözümlerinin irdeleneceği “Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı” düzenleyecek.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre 3 Kasım Cuma ve 4 Kasım Cumartesi günleri Acapulco Hotel’de yer alacak çalıştayda, "tam gün eğitime geçiş, eğitimdeki temel sorunlar ve çözüm önerileri, yükseköğretimde kalite, mesleki eğitim" gibi başlıklar ele alınacak, sorunlara yönelik çözümler tartışılacak.

Saat 10.00’da başlayacak çalıştayın açılış konuşması CTP Genel Başkan Tufan Erhürman yapacak.

Açılış konuşmasının ardından AB Kıbrıs Ofisi’nden Yochka Anastasova, “AB Normları ve Küresel Bağlamda Mesleki Eğitim Nasıl Geliştirilebilir? Girişimler, Öneriler” başlıklı bir konuşma yapacak.

Anastasova’nın konuşmasından sonra Prof. Dr. Petek Aşkar, Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Mehmet Çağlar, “Eğitimin Yapı Taşları: Öncelikler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumlar yapacak.

Saat 14.00’te düzenlenecek ikinci oturumda ise Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıgören, Prof. Dr. Şefika Mertkan ve Prof. Dr. Müfit Kömleksiz “Yüksek Öğretimde Kalite Güvencesi” konusunda görüşlerini paylaşacak.

İkinci gün odak grup çalışmaları yapılacak

“Birlikte Yöneteceğiz – Eğitim Çalıştayı”nın ikinci gününde ise odak grup çalışmaları şeklinde geçecek. Birinci başlıkta “Genel Eğitim Sisteminde Odaklanması Gereken En Önemli Temel Konular Nelerdir?” konusu tartışmaya açılacak.

Ardından “Mesleği Eğitimin Güçlendirilmesi İçin Neler Yapılmalıdır?” konulu ikinci başlığa geçilecek.

Üçüncü başlıkta ise “Tam Gün Eğitim Anlayışının Hayata Geçirilmesindeki Temel Esaslar Ne Olmalıdır?” konusu irdelenecek. İki günlük çalıştayın son ve 4’üncü başlığı ise “Yükseköğretim Kademesinde Yaşanan ve Gelecekte Yaşanması Muhtemel Sorunlar Nelerdir? Nasıl Hazırlıklı Olunmalıdır?” konusu olacak.