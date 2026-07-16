Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Beyarmudu Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday Ahmet Zort’u destekleme kararı aldığını bildirdi.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamada, Zort’un, “bölgenin ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini yakından bilen, halkla güçlü bağlar kuran; katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışını Beyarmudu’nda güçlendirecek bir aday” olduğu savunularak, iş birliğinin bölgeye hayırlı olması dileğinde bulunuldu.