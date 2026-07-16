Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, üniversitenin öncülüğünde Girne’de başlatılan ve daha sonra devlete devredilen Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi projesinin tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

Akpınar yazılı açıklamasında, pandemi öncesinde Girne Amerikan Üniversitesi’nin ülkeye uluslararası standartlarda bir tıp fakültesi eğitim ve araştırma hastanesi kazandırma hedefiyle yola çıktığını anımsatarak, Türkiye’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Florence Nightingale Grubu ile iş birliği içerisinde hazırlanan projenin inşaatının yaklaşık yüzde 60’ının tamamlandığını belirtti.

Akpınar, o dönemde ekonomik koşullar ve üniversitenin kamuya yönelik yükümlülükleri doğrultusunda dönemin hükümetiyle yapılan protokol kapsamında hastanenin devlete devredildiğini hatırlattı.

Yaklaşık altı yılın ardından projenin tamamlanma aşamasına gelmesinin kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu ifade eden Akpınar, bu eserin halkın hizmetine sunulacak olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Projeye ilk günden itibaren destek verenlere teşekkür eden Akpınar, “Hastanemiz modern bir sağlık merkezi olarak halkımıza aynı zamanda Girne Amerikan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri öğrencilerimizin çağdaş teknolojilerle donatılmış bir eğitim ve uygulama hastanesinde yetişmesine de büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.