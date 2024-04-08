Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrencilerine, çocuklar yararına düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkür etti.

KAÜ’den verilen bilgiye göre, “KAÜ Öğrencileri ile Mutlu Çocuklar Mutlu Dünya” projesine bağlı uygulamalarda görev alan öğrenci ve akademisyenlere, Kurum İdari Koordinatörü Ali Birsen tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu etkinlik merkezinde yer alan etkinlik, konuşmalar, teşekkür belgelerinin takdiminin ardından anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.