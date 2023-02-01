(Kamalı Haber) – Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili

olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew ile güneye kaçıran zanlı Felix

Nngozi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş muavini Hüseyin Göymen olayla ilgili

bulguları aktardı. Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde

saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman

dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito

konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları

tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan

balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini

aktardı. Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa

Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Nöroloji yoğun

bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 24 Ocak’ta hayatını kaybettiğini belirtti. Polis,

zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Güney

Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı

ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların

Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini

mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini

alınması gereken ifadeler olduğu ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8

gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan

zanlı Felix Engozi’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuna

methaldar olduğunu belirtti.Polis, söz konusu cinayet zanlılarının olay sonrası ikametlerinden

kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı Felix Engozi’nin yardımıyla Güney

Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi

aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan iki

zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim

edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın

tamamlandığını belirterek zanlı Felix Engozi’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki zanlısının

soruşturma maksaltı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı Felix

Engozi’nin ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.