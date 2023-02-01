(Kamalı Haber) – Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili
olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew ile güneye kaçıran zanlı Felix
Nngozi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Müfettiş muavini Hüseyin Göymen olayla ilgili
bulguları aktardı. Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde
saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman
dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito
konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları
tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan
balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini
aktardı. Polis aynı gün olay yerine gelen 112 hızır servis tarafından müştekinin Lefkoşa
Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek yapılan ilk müdahalenin ardından Nöroloji yoğun
bakım servisinde müşahede altına alındığını ve 24 Ocak’ta hayatını kaybettiğini belirtti. Polis,
zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde Güney
Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edilmesi üzerine suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı
ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların
Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini
mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini
alınması gereken ifadeler olduğu ve soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 8
gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.Polis memuru Ali Gencer, huzurda bulunan
zanlı Felix Engozi’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuna
methaldar olduğunu belirtti.Polis, söz konusu cinayet zanlılarının olay sonrası ikametlerinden
kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı Felix Engozi’nin yardımıyla Güney
Kıbrıs’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi
aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan iki
zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim
edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın
tamamlandığını belirterek zanlı Felix Engozi’nin tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, iki zanlısının
soruşturma maksaltı 8 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Çeliker, zanlı Felix
Engozi’nin ise 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
Cinayet zanlıları mahkemeye çıktı!
(Kamalı Haber) – Haspolat’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili
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