Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in iki gün süren Çin ziyaretinde, taraflar iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki iş birliğinin sürdürülmesi mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Miçotakis'i kabulünde, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklığın" yeni dönemde de devamı dilediklerini belirtti.

Çin ve Yunanistan'ın "'Kuşak ve Yol'un ortak inşasında paydaş" olduğunu ifade eden Şi, girişimin deniz ayağını oluşturan 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu'nun Akdeniz'de duraklarından biri olan Pire Limanı'nın uzun vadeli, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmasını desteklediklerini vurguladı.

Şi, ayrıca, Yunanistan ile ulaştırma, gemicilik, telekomünikasyon ve finans alanlarında iş birliğini geliştirmeyi, yeşil ekonomi, dijital ekonomi, bilimsel ve teknolojik inovasyon alanlarında yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmeyi dilediklerini kaydetti.

Miçotakis de, Devlet Başkanı Şi'nin 2019'daki Yunanistan'ı ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli gelişim ivmesi yakaladığını, Pire Limanı projesinin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin başarılı örneği olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın "Kuşak ve Yol"un ortak inşası için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Miçotakis, gemicilik, temiz enerji ve diğer alanlarda iş birliği potansiyelini geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

Miçotakis, daha fazla Yunan malının Çin pazarlarına ulaşmasını ve Yunanistan'da daha fazla Çinli turist görmeyi umduklarını dile getirdi.

Yunan Başbakanı, iki gün süren resmi ziyaretinde Devlet Başkanı Şi'nin yanı sıra Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile görüştü.

- Ekonomi gündemi odaktaydı

Miçotakis'in ziyaret gündeminde ekonomik konular odaktaydı. Çin ile dış ticaretinde büyük miktarda açık veren Yunanistan, ikili ticareti geliştirmek ve bu ülkeye ihracatını artırmak istiyor.

Çin'in Yunanistan'a ihracatı 2022'de yaklaşık 13 milyar dolara ulaşırken Yunanistan'a ihracatı yaklaşık 430 milyon dolar olmuştu.

Atina, dış ticaret açığını Çin'e daha fazla tarım ürünü ve standartlaşmış mallar satarak bir ölçüde telafi etmek istiyor.

Yunanistan, 5-10 Kasım tarihlerinde Şanghay şehrinde yapılacak Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak. Fuarda Yunan ulusal standının, sanayi/inşaat, gemicilik, gastronomi/Akdeniz mutfağı, turizm ve kültür bölümlerinden oluşacağı, ayrıca gıda sektöründen 20 Yunan şirketinin özel bir sergi kuracağı bildirildi.

Miçotakis'in ziyareti, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart and Poor's'un (S&P) 21 Ekim'de Yunanistan'ın kredi notunu 2008 mali krizinin ardından ilk kez yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmesinin ardından geldi.

S&P'nin Yunanistan'ın kredi notu BBB-'den BB+'a yükseltmesinin ardından, Çinli kredi derecelendirme kuruluşları Lianhe, ülkenin notunu BBB-'den BBB'ye, Chengxin ise B-'den BB+'ya yükseltmişti.

Çin'in Atina Büyükelçiliği, 30 Ekim'de Yunanistan Ulusal Ekonomi ve Finans Bakanlığına kredi notundaki artış için tebrik mesajı yollamıştı.

Pekin yönetimi, kredi notunun iyileşmesinin Yunanistan'a yönelik Çin yatırımları ile ekonomik ve ticari işbirliğinin gelişmesine katkı sağlayacağı mesajını vermişti.