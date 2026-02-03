Çin, insansız savaş uçakları konuşlandırabileceği iddia edilen bir uzay savaşgemisi planını kamuoyuna duyurdu.

Pekin yönetimi, “Star Wars” filmlerini andıran bu uzay savaş aracının, atmosferin sınırında görev yaparak füze ateşleyebileceğini savunuyor. The Telegraph haberine göre uzmanlar, projenin daha çok kamuoyunu etkilemeye yönelik bir “gösteri” olabileceği görüşünde.

GELECEĞİN UZAY SAVAŞ GEMİSİ Mİ?

Devlet medyasında yayımlanan konsept videoda, "Luanniao" adlı platformun mevcut tüm savunma sistemlerinin üzerinde, uzayda ilerlediği görülüyor.

Çin’e göre Luanniao, Dünya atmosferinin sınırında görev yapabilecek ve insansız savaş uçakları konuşlandırabilecek. Yetkililer, geminin 20 ila 30 yıl içinde operasyonel hale gelebileceğini öne sürüyor.

STAR WARS FİLMLERİNDEN ÇIKMIŞ GİBİ

Star Wars filmlerindeki uzay gemilerini andıran Luanniao’nun, 242 metre uzunluğunda, 684 metre genişliğinde, gri renkli ve üçgen formda olacağı belirtiliyor.

120 bin tonluk kalkış ağırlığıyla, bugün faaliyette olan tüm benzer platformlardan daha büyük olacağı iddia ediliyor.

İNSANSIZ JETLER VE HİPERSONİK FÜZELER

Devlet medyasına göre Luanniao, 88 adede kadar insansız Xuan Nu savaş uçağı taşıyabilecek. Bu uçakların, yüksek manevra kabiliyetine sahip, görünmezlik özellikleri bulunan ve hipersonik füze fırlatabilen platformlar olacağı öne sürülüyor.

Savunma uzmanı Peter Layton’a göre, eğer proje hayata geçirilirse Luanniao “neredeyse herkesi geride bırakabilecek” bir kapasiteye sahip olabilir.

“BÖYLE BİR TEKNOLOJİ YOK”

Luanniao’nun atmosfer sınırında asılı kalabilmesi ve buradan füze ateşleyebilmesi için bugün henüz var olmayan bir teknolojiye ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Layton’a göre bu, çok büyük miktarda yakıt ve tamamen yeni bir itki sistemi gerektiriyor.

Alternatif olarak platformun yörüngeye yerleştirilmesi gündeme gelebilir. Ancak bu durumda Luanniao’nun uzay enkazına karşı son derece savunmasız olacağı ve olası bir çarpışmada yok olabileceği belirtiliyor.

ZAMANLAMA BİR MESAJ MI?

Uzmanlara göre, Pekin’in bu duyuruyu yapmasının ardında stratejik bir mesaj da bulunuyor. Bu tür projelerin, Çin kamuoyunu motive etmeyi ve ülkenin teknolojik olarak ön saflarda olduğu algısını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.