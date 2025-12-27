Çin, "Fıngyün" uydu ağının parçasını oluşturacak meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Fıngyün-4 03" uydusu, Long March-3B roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun belirlenen yörünge konumuna yerleştiği fırlatış, Long March roketiyle gerçekleştirilen 621'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "rüzgar bulutu" anlamına gelen Fıngyün uyduları, hava tahmini, afet önleme, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre koruma hizmetlerinde kullanılıyor.

İlk kez 1988'de fırlatılan Fıngyün meteoroloji uydularından bugüne dek 4 nesilden 22 uydu uzaya gönderildi. Fıngyün-1 ve Fıngyün-3 uyduları Kutup Yörüngesi, Alçak Yer Yörüngesi ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de, Fıngyün-2 ve Fıngyün-4 uyduları ise Yer Eş Zamanlı Yörünge'de konumlanıyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) bağlı Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisinin (SAST) geliştirdiği uydular, Çin Meteoroloji İdaresinin hizmetinde kullanılıyor.