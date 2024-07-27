Xinhua ajansının haberine göre, Vang, Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede Vang, iyi komşuluk, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve ortak kalkınmanın her iki ülkenin temel çıkarları olduğunu söyledi.

Son yıllarda Çin ve Filipinler ilişkilerinde olumlu ve olumsuz durumlar yaşandığını, ancak bu sorunları ortadan kaldırmanın kolay olduğunun defalarca kanıtlandığını belirten Vang, şu anda ikili ilişkilerin ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Vang, bu zorlukların "Filipin tarafının kendi taahhütlerini ihlal etmesi"nden kaynakladığını dile getirerek, Çin'in bundan ciddi endişe duyduğunu ve buna kesinlikle karşı çıktığını vurguladı.

Filipinler'in ABD'nin orta menzilli füze sistemini konuşlandırması halinde bunun bölgesel gerilim ve çatışma yaratacağına dikkati çeken Vang, bunun ayrıca bir silahlanma yarışını tetikleyeceğini vurguladı.

Vang, iki ülke ilişkilerinin bir "dönüm noktasında" olduğunu, diyalog ve istişare dışında çatışma ve karşı karşıya gelmekten başka bir yolun bulunmadığını bildirdi.

Manalo ise Filipinler ve Çin'in uzun bir geleneksel dostluk geçmişine sahip olduğunu, eşit muamele ve karşılıklı faydaya dayalı kapsamlı bir stratejik işbirliği ilişkisi kurduklarını söyledi.

Denizcilik sorunları nedeniyle iki tarafın karşılaştığı zorluklara rağmen Filipinler'in diyalog yoluyla durumu hafifletmek konusunda kararlı olduğunu ifade eden Manalo, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın tarafların iyi niyetini yansıttığını kaydetti.

Manalo, Filipinler'in varılan anlaşmayı uygulamaya ve bu ilişkiyi güçlendirmeye istekli olduğunu aktardı.​​​​​​​

Filipinler Dışişleri Bakanlığından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada Manila ve Pekin yönetiminin, İkinci Thomas Sığı'nda resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardıkları bildirilmişti.