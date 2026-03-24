Kaşifleri 1000 metreye kadar derinliklere indirebilen ilk turistik derin deniz denizaltısını 2030'a kadar suya indirmeye çalışan Çin, bu alanda çoğunluğu Batılı olan birkaç girişimle rekabete hazırlanıyor.

Yerel basına göre Jiangsu eyaletinin Wuxi kentindeki Çin Gemi Bilimsel Araştırma Merkezi'nden mühendisler, her seferde üç yolcu ve bir mürettebat üyesini taşıyabilecek bir turistik denizaltı inşa etmek için çalışıyor.

Proje yaklaşık 4 yıldır geliştirilirken, prototipin bu yılın sonunda suya indirilmesi bekleniyor.

Araştırma merkezinin müdürü Ye Cong, China Daily'ye yaptığı açıklamada, "İnsanlar bu denizaltıyla yaklaşık 1000 metre derinliğe inebilecek" diyor.

"4 yılı aşkın bir araştırma sürecinin ardından mühendisler yapısal tasarımı tamamladı" diyen müdür, prototip hazır olduğunda deniz denemeleri yapacaklarını ve "sonuçlara göre tasarımı iyileştireceklerini" ekledi.

Mühendislere göre denizaltı, geliştirilmesi en zor yapısal özellik olan panoramik bir gözlem penceresine sahip.

Çin'de halihazırda faaliyet gösteren turizm amaçlı düzinelerce denizaltı var ancak bunlar yalnızca yaklaşık 20 metreye kadar dalabiliyor ve faaliyetleri baraj gölleri, göller ve kıyı sularıyla sınırlı.

Okyanus yüzeyinin altındaki yeni dünyaları keşfetmeleri için zengin gezginleri cezbeden derin deniz denizaltı turizmi, seyahat sektörünün en ayrıcalıklı ve en az denetlenen alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Yalnızca bir avuç ülkenin denediği bu alan, hâlâ Batılı özel girişimlerin hakimiyetinde.

Sektörde kazalar da yaşandı.

OceanGate'e ait deneysel denizaltı Titan'ın Haziran 2023'te yaklaşık 4000 metre derinlikte içe doğru patlamasıyla, şirketin CEO'su dahil araçtaki 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Titanik enkazına doğru yol alan Titan'ın, yetersiz mühendislik ve geminin test edilmesindeki birçok ihmal nedeniyle içe doğru patladığının daha sonra yapılan soruşturmada ortaya çıkması, derin deniz turizmindeki güvenlik standartları ve denetime dair soru işaretleri yarattı.

Hindistan da Titanik'in yattığı yerden daha derine üç kişiyi götürebildiği bildirilen yeni derin deniz denizaltısı için bir dizi "ıslak test" gerçekleştiriyor. Matsya-6000'nin, Titanik enkazının bulunduğu 3600 metrenin neredeyse iki katı derinliğe, 6000 metreye kadar inebileceği söyleniyor.

EYOS Expeditions gibi özel şirketler, ultra zengin müşteriler için sualtı dalışları düzenleyerek Triton Submarines tarafından üretilen yüksek donanımlı denizaltılarla genellikle 300-1000 metre derinliğe iniyor.