TechCrunch’ın haberine göre ABD’nin Austin kentinde bir konferansa katılan Prince 2027’ye kadar bot trafiğinin çevrimiçi insan trafiğini geçeceğini düşünüyor.

Bunun nedeni botların kullanıcıların sohbet robotu sorgularına yanıt verebilmek için daha fazla siteyi ziyaret etmesi. CEO şunları söyledi:

“Bir insan bir iş yaparken örneğin kamera satın alacakken beş internet sitesine bakar. Fakat bunu bota yaptırırsanız ziyaret edilecek site sayısı 1000 kat artar.

Yani bot 5 bin siteye girer, bu trafik de herkesin hesaba katması gereken gerçek bir yüktür.”

Yapay zekadan önce internet trafiğinin yüzde 20’sini botlar oluşturuyordu. Prince’e göre bot trafiğinin en büyük kaynğı Google’ın internet tarayıcısıydı:

“Üretken yapay zekanın yükselişi ve doyumsuz veri ihtiyacıyla 2027’de çevrimiçi bot trafiğininin insan trafiği miktarını aşacağını öngördüğümüz bir artış var.”