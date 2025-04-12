Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmede ABD'nin tarife artışlarıyla tetiklediği küresel ticaret gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şi görüşmede, tarife savaşında kazananın olmayacağını, dünyaya karşı koymanın sonunda kendini izole etmekle sonuçlanacağını belirterek ABD'nin tarife politikasını ülkenin adını anmadan eleştirdi.

Çin ve AB'nin ekonomik küreselleşmenin ve serbest ticaretin savunucusu olduğuna işaret eden Şi, "Çin ve AB, tek taraflı zorbalığa karşı birlikte direnmeli." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Sanchez de ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife artışının AB'yi yeni ortaklar ve yeni pazarlar bulmaya yönlendireceğini, hem AB'nin hem Çin'in "ilişkilerini revize etme" arayışında olduğunu ifade etti.

ABD'nin "karşılıklı tarifeler" kapsamında yaptığı gümrük vergisi artışları nedeniyle ticari gerilimlerin ve ekonomik belirsizliklerin artması Brüksel ve Pekin arasında yakınlaşma fırsatı yaratıyor.

- Trump'ın "karşılıklı tarifeleri" ve tarife restleşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin ve AB'nin olduğu ticaret ortaklarına "karşılıklı tarifeler" kapsamında ek gümrük vergileri açıklamıştı. Bu kapsamda Çin'de yüzde 34, AB ülkelerine ise yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

Çin, ABD'nin tarife artışına karşılık veren ilk ülke olmuş ve yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelerde getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik tarifler yürürlüğe girmişti.