Donohoe, AB Dönem Başkanı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avro Bölgesi ülkelerinin maliye bakanları toplantısı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Bugün yapılacak Euro Grubu toplantısında, küresel ekonomide gerçekleşen değişiklikleri değerlendireceklerini anlatan Donohoe, ABD tarifelerinin Avro Bölgesinin performansı ve üzerinde çalıştığı diğer planlara etkilerini ele alacaklarını ifade etti.

Donohoe, Euro Bölgesi'nin bütçe, rekabet gücü, dijital avro, yatırım birliği gibi konularda çeşitli önemli projeleri olduğunu, gündemde çok fazla değişiklik yaşansa da bu konulardaki çalışmaların devam edeceğini anlattı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ABD tarifleri konusunda masada birçok farklı seçeneğin bulunması gerektiği görüşünde olduğuna işaret eden Donohoe, "Önce müzakere etmek, dünya genelinde gerçekleşen gelişmelere orantılı ve stratejik bir şekilde yanıt vermek istiyoruz." dedi.

Donohoe, ABD'nin tariflere 90 gün ara vermesi konusunda, "Şu anda yaşanan duraksamayı çok memnuniyetle karşılıyoruz çünkü bu bir fırsat penceresi sağlıyor." diye konuştu.

"Şimdi bu 90 günü ABD ile yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunmak, alternatif bir yol müzakere etmek için kullanacağız." diyen Donohoe, düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon gibi risklerden kaçınmanın önemine işaret etti.