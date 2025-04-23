23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırları içerisindeki dört okulun katılımıyla tören düzenlendi.

Cihangir Stadyumu’ndaki törende, Değirmenlik İlkokulu, Şehit Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu ve Oktay Ülgen Erülkü Anaokulu öğrencileri gösteriler sundu.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bakanlık bürokratları, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

Törende bazı öğretmenler yakalarına, “Laik Eğitim, Özgür Gelecek” yazısı taktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Türk Çocuğunun Andı’nın okunmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından protokol, öğrencilerin bayramını kutlamak üzere sahaya indi.

Daha sonra dört okulun öğrencileri bando ekibi eşliğinde resmi geçit töreniyle halkı selamladı. Şiirlerin okunduğu törende, halk dansları ve dans gösterileri sunuldu.

-Tatar: “KKTC’ye egemen bir devlet olarak sahip çıkmalıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törendeki konuşmasına, “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün çocuklarımızın bayramıdır. Çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum” diyerek, başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle toplandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Selam olsun anavatan Türkiye Cumhuriyeti, selam olsun büyük Türk milleti” dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 105 yıl önce millet iradesinin ortaya çıkması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurduğunu ifade eden Tatar, Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla verildiğini ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının Büyük Önder Atatürk’ün inkılaplarını, devrimlerini uyguladığını, Atatürkçü düşünceyi benimsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, baskıcı İngiliz Yönetimine rağmen Kıbrıs Türkü’nün kimliğiyle, maneviyatıyla bugünlere kadar geldiğini söyledi.

Çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, “Umutlu yarınların teminatı olarak sizler, KKTC devletinin yöneticileri ve sahipleri olarak geleceğe yürüyeceksiniz” dedi.

“Bugün esas itibarı ile iki bayramımız vardır. Biri Ulusal Egemenlik Bayramımız diğeri Çocuk Bayramımız” diye konuşan Tatar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 1920’de kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden sonra 23 Nisan’ı da çocuklara armağan ettiğini dile getirdi.

“Atatürk yolunda yürüyen Kıbrıs Türk halkı olarak egemenliğimize çok önem vermeliyiz. KKTC’ye egemen bir devlet olarak sahip çıkmalıyız” diyen Tatar, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ve sizlerin gelecekte bu ülkeyi yöneteceğinizin yegane teminatı egemenliğimizdir” vurgusu yaptı.

Çocukların egemen bir Türk devletinin, Kıbrıs’ta barışın, huzurun, geleceğin ve umutlu yarınların sahipleri olduğunu ifade eden Tatar, “KKTC ile TC arasındaki güçlü bağların daha da güçlenmesiyle buradaki varlığımızı sürdürerek, çocuklarımızı bu şekilde eğitmek ve yetiştirmek hepimizin temennisi ve milletimize olan mükellefiyetimizdir” dedi.

-Çavuşoğlu: “Bu çaba kutlu bir çabadır”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, “Bugün belediye başkanı ve öğretmenlerin sayesinde organize edilen bu güzellikle çocukluğumuzu hatırlıyoruz” diyerek, emeği geçen herkesi teşekkür etti. Bakan Çavuşoğlu, 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, egemenliğin, halkın iradesinin ortaya çıkışının tarihi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün, öğretmenlere, “Yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır” dediğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Hem geleceğe umudunu çocuklara bağlamıştır hem de öğretmenlerimizin omuzuna büyük sorumluluk yüklemiştir” diyerek, şöyle konuştu:

“Bize emanet edilen çocuklarımızı, öğretmenlerimiz en iyi şekilde Atatürkçü düşünceye sahip, laik yaşam çerçevesinde büyütüyor, eğitiyor ve Türk milletini muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için de büyük bir çaba sarf ediyor. Bu çaba kutlu bir çabadır. Bu çaba bizim dünyadaki yerimizi laik bir şekilde, kendi insanımıza yaraşır bir şekilde almak içindir.”

KKTC halkının 450 senedir Anadolu’dan gelerek, burada getirdiği kültürü yerelleştirerek, kendi kültürünün aşığı, Atatürk sevdalısı laik bir yaşam sürdüğünü ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Atatürkçü düşünce o kadar hücrelerimize işlemiş ki, bugün burada Atatürk şarkıları, anılar ifade edilirken halkımızın coşkusunu gözlemlemekteyiz” dedi.

Bu coşkunun çocuklarda, öğretmenlerde, müdürlerde, belediye başkanında, milletvekillerinde de olduğunu ve devleti sardığını vurgulayan Nazım Çavuşoğlu, KKTC devletinin ve halkın yapısının, Atatürkçü düşünceyle laik yaşam içerisinde kendi kültürüyle övündüğünü, kendi halkıyla gurur duyduğunu ve her türlü milli mücadeleyi bugüne kadar verdiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Atalarımıza bağlı, atalarımıza saygılı, tarihimize bağlı geleceğe umutlu bir şekilde yürüyoruz, yürümeye de devam edeceğiz” dedi.

Geçmişten bugüne emek veren tüm öğretmenlere teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri saygıyla anarak, çocukların, bayramını kutladı.

-Karavezirler: “Çocuklar geleceğimizdir”

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de konuşmasına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, başladı.

Bu güzel günün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini dile getiren Karavezirler, bu yolda yürüme adına belediye meclis üyeleri, mesai arkadaşları, Milli Eğitim Bakanı ve ekibiyle birlikte töreni organize etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bakan ve ekibine, bölge müdürlerine, öğretmenlerine, tüm mesai arkadaşlarına teşekkür eden Karavezirler, tören için canla başla çalıştıklarını söyledi.

“Çocuklar geleceğimizdir” diyen Karavezirler, öğretmenlerin, bu ülkenin rehberi olmaya devam edeceğini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda yürüyeceklerini vurguladı.

-Karasel: “Büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz”

Değirmenlik İlkokulu Müdürü Nedime Karasel de günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, belediyenin katkılarıyla dört okulun ortaklaşa hazırladığı bu anlamlı törenin, geleceğin teminatı olan çocukların bayram sevincini hep birlikte yaşama arzusunu en güzel şekilde yansıttığını dile getirdi.

“İnanıyorum ki bugün hepimiz bir çocuk gibi coşku doluyuz. Bir ulusun yazgısının bir kişi tarafından değil ulusun kendisi tarafından belirlendiği, ulusun kendi yolunu çizdiği büyük bir devrimin sevincini yaşıyoruz” diyen Karasel, 23 Nisan’ın geleceğin teminatı olan çocuklara sevgi ve güveni gösterdiğini vurguladı.

Atatürk’ün eşsiz bir lider olduğunun altını çizen Karasel, çocuklara seslenerek, “Sizlere düşen görev Atamızın yolunu kendinize yol olarak belirleyerek, Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürümektir” dedi.