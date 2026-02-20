Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yapılan Cihangir-Düzova İlkokulu ek derslik binası bugün düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kurum ve kuruluş temsilcileri, Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak, okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Cihangir - Düzova İlkokulu Halk dansları gösterisyle devam etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak’ın konuşma yaptığı törende, Cihangir-Düzova İlkokulu öğrencileri gösteriler sundu.

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Erhürman ve Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e hediye takdim etti.

Tören, ek derslik binasının protokol tarafından açılmasıyla tamamlandı.

-Erhürman: “Çocuklar hepimizin çocuklarıdır, bundan sonra ne yapacaksak çocuklarımız için yapacağız”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, törende yaptığı konuşmada, son yedi yıl içerisinde bölgede yapılan okul ve derslik yatırımlarına dikkat çekerek, bu süreçte kaçıncı okul ve derslik açılışında bulunduğunu düştüğünü ancak bunu tam olarak hesaplamanın mümkün olmadığını söyledi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Belediye Meclisi üyeleri ve bölge muhtarlarının siyasi parti ayırt etmeksizin birlikte hareket ettiğini vurgulayan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının en kıymetlisinin çocukları olduğunu belirtti ve Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve bölge muhtarlarına teşekkür etti.

Erhürman, son dönemde en sevdiği iki kelimenin “öz kaynak” ve “öz güven” olduğuna dikkat çekerek, öz kaynaklarla ve el birliğiyle Kıbrıslı Türkler tarafından yapılanların göğsünü kabarttığını, öz kaynakla yapılan işlerin ise öz güven yarattığını işaret etti.

“Öz kaynak ve öz güvenle çocuklarımız için daha yapacak çok işimiz var.” diyen Erhürman, yapılan ek binaların, yeşil oyun alanlarının ve sınıfların çok güzel olduklarını kaydetti.

Sınıfların içinin donatısının son derece çağdaş ve uygar olduğunu da dile getiren Erhürman, “Ama ne kadar güzel bina yaparsanız yapın, içindeki öğretmenin motivasyonu, donanımı tamam değilse o binanın içinden bir şey çıkmaz.” dedi.

Erhürman, öğretmenlerin çocukları çağın gereklerine uygun olarak yetiştirmesi için her türlü çabayı göstereceğine inanç belirterek, “Bize de düşen sizin motivasyonunuzun kırılmasına engel olmaktır. Bunun sözünü veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Konuşmasında, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Bakanlık yöneticilerine de teşekkür eden Erhürman, bu dönemde Bakanlık, yerel yönetimler ve halkın her kesimiyle işbirliğinde özellikle eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, “Çocuklar hepimizin çocuklarıdır, bundan sonra da ne yapacaksak çocuklarımız için yapacağız. Söz veriyoruz yapacağız.” diyerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

-İncirli: “Ülkemizde doğan her çocuk için nitelikli kamusal eğitimi hayata geçirmek en önemli görevimizdir”

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İnciri de konuşmasına, “Gerçekten içimizde şu anda en çok hissettiğimiz şeyin gurur olduğunu düşünüyorum.” diyerek başladı.

Bugün Değirmenlik-Akıncılar bölgesinin kaderinin değiştiği günlerden biri olduğuna dikkat çeken İncirli, herkesin bunu yüreğinde hissettiğini kaydetti.

İncirli, eşitliğin en çok okullarda, eğitimde önemli olduğunu söyleyerek, “Çünkü bir çocuğun kaderi doğduğu mahalleye, köye, şehre bağlı olmamalı. Bir çocuğun kaderi aldığı eğitime bağlı olmalı, ülkemizde doğan her çocuk için hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan nitelikli kamusal bir eğitimi hayata geçirmek en önemli görevimizdir.” dedi.

Çocuklar için ilkokul yıllarının en önemli zamanlar olduklarını söyleyen İncirli, ilkokul yıllarının çocukların karakterini şekillendirdiğini dolayısıyla Başkan Karavezirler’in çocuklara sadece güvenli binalar vermediğini, aynı zamanda onların karakterlerini de şekillendirdiğini ve onlara özgüven kazandırdığını kaydetti.

Usarlı, CTP'li Belediye Başkanlarının belediye kaynaklarını sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın geleceğine ayırmayı bir görev bildiklerini belirterek, halkın bu farkı görüp takdir ettiğini de söyledi.

"İnanıyorum ki çocuklarımız burada bilimi ve sanatı öğrenecekler, sporun içinde büyüyecekler ve bu ülkeyi geleceğe taşıyan ve bu ülkeyi yöneten liderler yine böyle sağlam yapılmış okullardan çıkacaklar.” ifadesini kullanan İncirli, çocukların yollarının açık, geleceklerinin aydınlık olmasını temenni etti.

İncirli, konuşmasının sonunda, ek derslik bina yapımlarında katkısı bulunanlara teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

-Çavuşoğlu: “Üç yıl sonra ülkede uluslararası standarda sahip olmayan hiçbir okul kalmayacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yine Milli Eğitim Bakanlığı ile yerel yönetimler işbirliğinde bir açılışta olduklarını, gururlu olduklarını kaydetti.

“Bu gururu yaşatan Kıbrıs Türkü'ne ne yapsak azdır" diyen Çavuşoğlu, çocukların her şeyi hak ettiklerinin altını çizdi. Belediye Başkanı Karavezirlere teşekkür eden Çavuşoğlu, göreve geldiği günden bu yana Başkan’ın kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve Bülke için hep birlikte çalıştıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, 2023 yılında yaşanan deprem dönemine kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin çok zayıf olduğunu vurgulayarak, kendilerinin kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde boya, tadilat, tamirat konularında uğraş verdiklerini ancak artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir hareket kabiliyeti olduğunu, gücü olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün “Bir tuğla da sen koy, bir sınıfta da sen yap, bir okul da sen yap” kampanyasına el verdiğini ve ülkesine sahip çıktığını dile getiren Çavuşoğlu, bunun en büyük güçleri olduğunun altını çizdi.

Çavuşoğlu, bugüne kadar yapılan sınıf ve okullar hakkında bilgi vererek, bu süreçte özel sektöre ve hayırseverlerin katkılarına dikkat çekti.

İmece usulü yapılanların kendilerine güç ve umut verdiğini de vurgulayan Çavuşoğlu, bu sayede kendilerine ayrılan bütçeyi üçe katladıklarını söyledi.

“Hiçbir zaman ben yaptığım demiyorum. Her zaman biz yaptık diyorum.” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, bu ülkenin geleceğinde “sen” ya da “ben” değil; "biz” olabileceğini aktardı. Çavuşoğlu, “biz” fikri olduğu sürece başarılabileceğini de anımsatarak, kendilerinin biz olmayı başardıklarını, bakanlığın, okullarla, okul aile birlikleriyle, yerel yönetimlerle, halkla birlikte çalıştığını yineledi.

“Bu alanı geleceğe taşımak, uluslararası standartlara ulaştırmak adına ortaya koyduğumuz hedefe hızla yaklaşıyoruz.” diyen Çavuşoğlu, tüm bunları tamamlamak için iki-üç yıl gibi bir zamana daha ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Üç yıl sonra ülkede uluslararası standarda sahip olmayan hiçbir okul kalmayacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, hedeflerinin bir taraftan deprem güçlendirmelerini sürdürmek, diğer taraftan kafeleri genişletmek, sıcak yemek ortamı yaratmak ve spor sahaları oluşturmak olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, konuşmasında, kampanyalarına destek veren herkese teşekkür ederek, bugün açılan yeni dersliklerin, spor sahasının ve oyun parkının çocuklara ve öğretmenlere hayırlı olmasını diledi.

-Karavezirler: “Mart ayında yeni bir açılış törenimiz daha var”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de çok heyecanlı olduğunu paylaşarak, “Heyecanımın nedeni siz geleceğimiz olan çocuklara bu güzel günde bu güzelliği ve bu mutluluğu yaşatmanın gururudur.” şeklinde konuştu.

Bugün 32. açılışı yaptıklarına dikkat çeken Karavezirler, “Çocuk bizim geleceğimizdir.” vurgusu yaptı.

Karavezirler, göreve başladığı ilk günden bu yana her zaman çocukların ve öğretmenlerin yanlarında olduğunu kaydederek, bunun gururunu ve mutluluğunu yaşadığını da belirtti. Bu başarıda, Belediye Meclis üyeleri ve tüm mesai arkadaşlarının katkısı olduğunu da işaret eden Karavezirler, “Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Çünkü ben değil, biz olarak görev yapıyoruz.” dedi.

Karavezirler, yapılan her çalışmada tüm mesai arkadaşlarının imzası olduğunu söyleyerek, imza atmaya devam ettiklerini ve yine mart ayında yeni bir açılış törenleri daha olduğunu vurguladı.

Konuşmasında, yapılan geçmiş projeler hakkında da bilgi veren Karavezirler, tüm bunları kısa bir sürede gerçekleştirdiklerini de aktardı.

Bölgedeki bazı okullarda güvenli olmayan binaların yıkılıp yeniden yapmaya başladıklarını da söyleyen Karavezirler, hedeflerinin 2026-2027 eğitim yılının sonu olduğu müjdesini de verdi.

Karavezirler, “Çocuklar bizim geleceğimizdir, umudumuzdur. Öğretmenlerimiz de rehberimizdir. Hepsine çok teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

-Bardak: “Beş ay önce bize gösterilen boş bir alanda, bugün bir mucize gerçekleşti.”

Cihangir Düzova İlkokulu Müdürü Elif Bardak ise yapımı tamamlanan Cihangir-Düzova İlkokulu ek derslik binasının idare odalarının, öğretmenler odasının, çok amaçlı salonunun ve çim sahanının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Bir hayalin bugün gerçek olduğunu söyleyen Bardak, “Belediyemizin güçlü katkılarıyla öğrencilerimizin eğitim göreceği sınıflar daha donanımlı, en önemlisi güvenli hale geldi.” şeklinde konuştu.

Bardak, ilkokul sınırlarında yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi vererek, yeni yapılan dersliklerde öğrencilerin bilgi çağının gereklerine uygun, daha aydınlık ve güvenli ortamlarda çalışacaklarını kaydetti.

Geleceğin güvencesi olan çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bardak, “Beş ay önce bize gösterilen boş bir alanda, bugün bir mucize gerçekleşti.” dedi

Bardak, çalışmaların tamamlanmasında katkı koyanlara teşekkür ederek, ek derslik binalarının hayırlı olmasını diledi.

-Cihangir-Düzova İlkokulu ek derslik binası

Bölgede artan öğrenci sayısına yanıt vermek ve okulun fiziki altyapısını güçlendirmek amacıyla inşa edilen dört derslik ve çok amaçlı salondan oluşan iki katlı ek bina, toplam 663,92 metrekare kapalı alana sahip.

Her biri 331.96 metrekare olarak planlanan zemin ve birinci kat, hem idari işleyişi destekleyen hem de eğitim kapasitesini artıran mekânlardan oluşuyor.

Zemin katta, idari yönetim süreçlerinin yürütülmesi için müdür odası, müdür muavini odası, sekreter odası ile arşiv odası yer alırken, aynı katta eğitim ve toplu etkinliklere uygun standartlarda iki derslik bulunuyor. Birinci katta ise yine eğitim faaliyetlerine hizmet edecek iki dersliğin yanı sıra hem toplu eğitim çalışmalarına hem de sosyal ve kültürel etkinliklere uyarlanabilecek esnek kullanım imkânı sunan çok amaçlı salon/derslik yer alıyor.