İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi.

AA’nın aktardığına göre İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına “aykırı” olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı.

Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

- İstanbul'da yapılacak ilçe ve il kongreleri seçim çalışmaları tedbiren durdurulmuştu

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları vermişti:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."