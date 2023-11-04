Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda başladı.

Kurultaya çok sayıda partili de katıldı. 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidecek. Divan Başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel yarışacak.

“İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla yapılan kurultayda 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirleyecek. Genel başkan adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, kurultay salonuna geldi.

-5 isim adaylık açıkladı

Genel başkanlık için 5 isim adaylığını ilan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, eski Parti Meclisi Üyesi Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili adayı Ünal Karahasan. Eski milletvekili İlhan Cihaner ise adaylıktan çekildiğini açıkladı. Genel başkanlık yarışında aday olabilmek için en az 68 delegenin imzası gerekiyor.Yarışın, 13 yıldır genel başkanlık görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu ile değişim taraftarlarının adayı Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor. Kurultayda divan başkanlığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapıyor.

-PM seçimi yarın



İki gün sürecek kurultayda bugün başkanlık seçimi yarın ise parti meclisi (PM) seçimleri yapılacak. PM üyeliğine aday olabilmek için 10 delegenin imzası gerekiyor. Ayrıca kurultayda Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri de belirlenecek.

-Delegelere sıkı markaj

100. yaşını kutlayan CHP'de bugüne kadar 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. Kurultay öncesi her iki adayın da delegelerin desteğini almak için attıkları adımlar dikkati çekiyor. Bu kapsamda Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Çelik, 185 İstanbul delegesinin Özel'i destekleyeceğini açıkladı.

Dün de CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol önderliğinde 55 il başkanı, kurultay delegelerini temsilen Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini deklarasyon yayımlayarak duyurdu.