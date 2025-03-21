Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında gazetecilere açıklama yapan Özel, başlatılan soruşturmalara işaret ederek, gerçek niyetin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak olduğunu savundu.

23 Mart'ta yapacakları ön seçim öncesi İmamoğlu'nun gözaltına alındığını söyleyen Özel, "En son 23 Mart'a 4 gün kala gittiler, Sayın İmamoğlu'nu gözaltına aldılar. 4 gün süreyle de o sürenin tamamını kullanıyorlar. Amaç, kampanyayı kesmek ve bu seçimi yaptırmamak. Her biriniz sordunuz, 'Artık bundan sonra Ekrem İmamoğlu aday mı, seçimi yapacak mısınız?' diye. 'Evet kararlıyız.' dedik. 'Ya tutuklanırsa?' denildi. 'Yine adayımızdır.' dedik. 'Diploması iptal', 'Adayımızdır', hukuk mücadelesi sürer. Resmi başvuru olacağı güne kadar adayımızdır. 'O gün resmi başvuru yapılmıyorsa bütün CHP üyeleri Ekrem İmamoğlu'dur, birimiz girer seçimi alırız.’ dedik. Yeter ki adayı belirleyelim." diye konuştu.

- Olağanüstü kurultay kararı

Parti olarak olağanüstü kurultay kararı aldıklarını açıklayan Özel, şunları kaydetti:

"Tüzüğümüzün Genel Başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48'inci maddesinin 6'ncı fıkrası gereğince, orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz. Bundan sonraki süreçte 15 gün sonra, 6 Nisan günü, her birinin kişisel ve partili namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP'nin delegeleri, olağanüstü kurultay sandığının başına geçip, bu süreçte sırf hırstan, ihtirastan, gözü dönmüşlükten, bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmamak için Atatürk'ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışan, niyetlenenlere inat, o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir. 6 Nisan günü ben CHP'nin Genel Başkanı olarak, delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye, bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine talibim. CHP'nin Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum. Ve 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül akla 'Haydi işinize.' diyerek yolumuza devam ediyoruz."

- Soruları yanıtladı

Özel, "Kayyum atama iddiasına neden olan İstanbul il kongresinde aynı delegeler mi oy kullanacak?" sorusuna karşılık, İstanbul il kongresinin delegelerinin seçilmiş kurultay delegeleri olduğunu belirterek, "Siyasi Partiler Kanunu'na göre bir il kongresini olağanüstü yapsanız da orada delege seçemezsiniz ve mevcut delegeler geçerlidir. O yüzden İstanbul il kongresini yenileseniz dahi orada sadece yönetim kurulu ve denetim kurulu seçebilirsiniz. İl kongrelerinin seçtikleri delegeler sadece olağan kongrelerde belirlenirler." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü kurultayın en erken 15, en geç 45 gün içinde yapılacağının karara bağlandığını aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Biz, 21 Mart 2025 günü Genel Başkan tarafından olağanüstü kurultay kararının alınmasını gerçekleştirdik ve Çankaya İlçe Seçim Kuruluna gün içinde gerekli başvuruyu yaptık. Yine bugün olağanüstü kurultay kararını hem yaptığımız toplantıyla buradan tüm Türkiye'ye duyuruyoruz hem de evrakı ilgili gazetelere ilan edilmek üzere yolladık. Yarın 22'si tarihiyle bunlar gazetede de ilan edilecek. 30 Mart 2025 günü olağanüstü kurultay delege listelerinin askıya çıkarılması, 1 Nisan günü kurultay delege listelerinin askıdan indirilmesi, itirazların değerlendirilmesi ve kesinleştirilmesi, 6 Nisan 2025 günü olağanüstü kurultay günüdür. Genel başkanlık, parti meclisi, bilim kültür sanat platformu ve yüksek disiplin kurulu üyeliklerinin seçimi yapılacaktır. Hem CHP'ye hem de tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."

Özel, olağanüstü kurultayda başka aday olup olmayacağının sorulması üzerine, "Olağanüstü kurultaylarda aday çıkmanın önünde hiçbir engel yoktur. Tüm CHP'liler aday olabilirler. Orada bir demokratik yarış yapılacak. Hakim gözetiminde yapılacak bir seçimde isteyen herkes aday olabilir." diye konuştu.