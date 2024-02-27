Direktör Choudhry, diğer iş insanlarına “eksik ambulansların tamamlanması” çağrısında bulundu

China Bazaar ailesi, Sağlık Bakanlığına 2 ambulans, 550 tekerlekli sandalye, hasta yürüteci ve benzeri ekipman bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı bahçesinde bugün Başbakan Ünal Üstel’in de katılımıyla devir teslim töreni yapıldı.

Törende, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz ve Sağlık Bakanlığı bürokratları da hazır bulundu.

Törende konuşma yapan bağış sahibi China Bazaar Kurucu Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, ilk olarak sandalye bağışı için Sağlık Bakanlığını ziyaret ettiklerini, bu ziyarette ülkedeki ambulans ihtiyacını öğrenmeleri üzerine de iki gün içerisinde Sağlık Bakanlığına 2 ambulans aldıklarını aktardı.

Choudhry, China Bazaar ailesi olarak ek olarak 2 ambulans daha alacaklarını duyurarak, ülkede mevcut ambulansların eskidiğini ve 10 yeni ambulansa ihtiyaç olduğu bilgisini aldığını kaydederek, diğer iş insanlarına çağrıda bulundu, onların da katkılarıyla ambulansların tamamlanması temennisinde bulundu.

- Başbakan Üstel: “Yapılan bağışlar insanımıza hizmet olarak dönecektir”

Başbakan Ünal Üstel de yaptığı konuşmada, güzel bir olaya şahit olunduğunu belirterek, ülkede dayanışma örneklerini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üstel, China Bazaar’ın yaptığı desteklerle hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığını kaydederek, bağışlarından dolayı China Bazaar ailesine teşekkürlerini iletti, “Yapılan bağışlar insanımıza hizmet olarak dönecektir” dedi.

6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan depremin ardından Kıbrıs Türk halkının gösterdiği fedakarlığı hatırlatan Başbakan Üstel, depremin ilk gününden arama-kurtarma ekiplerinin ve iş insanlarının desteklerinin deprem bölgesine gönderildiğini, ardından ülkede tedbirler alınarak, okullarda ve sağlık binalarında risk analizi yapıldığını, bina güçlendirme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Tüm bu çalışmalarda iş insanlarının devletin yaptığı çağrılara her zaman karşılık verdiğini ifade eden Üstel, okullar yaparak Eğitim Bakanlığına bağışlayan iş insanları olduğunu da anımsattı.

Başbakan Üstel, ülkede sağlık alanında ilerleme kaydedilmesi için her gün çalıştıklarını dile getirerek, yılsonunda Girne Hastanesi’nin de açılmasının planlandığını bildirdi.

Ülkede sağlık hizmetinin tam olarak verilebilmesi için çağdaş ambulanslara ihtiyacın olduğunu vurgulayan Üstel, China Bazaar’ın yaptığı gibi katkıların, diğer iş insanlarının da katılımıyla artması dileğini seslendirdi.

- Sağlık Bakanı Dinçyürek: “Sağlık Bakanlığı da 5 ambulans alımı için şu anda ihale aşamasında”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yapılan bağıştan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Mazhar Iqbal Choudhry’nin Sağlık Bakanlığının ihtiyaçlarını duymasının ardından kısa sürede ambulansları temin etmesinden dolayı müteşekkir olduklarını kaydetti, kendisine teşekkür etti.

Dinçyürek, bu tür davranışların tüm hayırsever iş insanlarına örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Başbakan’ın direktifleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının da, kendi imkanlarıyla, 5 ambulans alımı için ihaleye çıktığını ve teklif aldığını bildiren Bakan Dinçyürek, adanın her tarafında ambulans hizmetlerini güçlendireceklerini, olaylara daha kısa ve etkin müdahalede bulunabileceklerini belirtti.

- KTTO Başkanı Deniz: “Yardım ettiğimiz sürece bereketimiz artar”

KTTO Başkanı Turgay Deniz de, yapılan yardımdan dolayı Ticaret Odası olarak büyük mutluluk duyduklarını kaydederek, bu bağışın iyi bir örnek teşkil etmesini temenni etti.

Sağlık ve eğitime yapılacak yardımların önemine vurgu yapan Deniz, “Yardım ettiğimiz sürece bereketimiz daha da artar” dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi yapılmasıyla devir-teslim töreni tamamlandı.