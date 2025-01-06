Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda, Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi görüşülüyor.

Genel Kurul'da, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk, yasa önerisine ilişkin komite raporunu okudu.

Öztürk, raporu okumasının ardından yaptığı konuşmada, hayvanları korumak ve bakmanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. "Mevcut yasada hayvanların eşya statüsünde olduğunu ancak yeni öneriyle artık canlı statüsüne konulduğunu" belirten Öztürk, yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi, katkı koyanlara teşekkür etti.

Sonrasında CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz aldı.

-Solyalı

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ilgili katkı koyanları sayan ve teşekkür eden Solyalı, Ceza Yasası’nda temel amacın birilerini cezalandırmak olmadığını belirtti.

Ülkede gözden kaçırılmaması gereken büyük olaylar yaşandığını söyleyen Solyalı, hayvanlara yönelik cinayet ve eziyetleri uygulayanlara ceza uygulanması gerektiğini vurguladı.

“Hayvanları mal kapsamından canlı kapsamına almak en büyük amacımız olmuştur.” diyen Solyalı, devletin hayvanları gözden çıkarmış durumda olduğu görüşünü ifade etti.

Veteriner Dairesi’nin büyük noksanlığı olduğu, polisin bu konuları “tali” olaylar olarak gördüğü gibi konulara değinen Solyalı, paydaşlar arasındaki koordinasyonun önemine de değindi.

Tabanca ruhsatlarına işaret ederek, ülkede "kontrolsüz bir silahlanma" olduğunu öne süren Solyalı, hayvana karşı işlenecek suçlar kapsamında bu silahların kullanılabileceğini kaydetti.

“Bu yasa avcılıkla, atıcılıkla, haşere ile mücadele ile ilgili değil.” diyen Solyalı, avcıların av hayvanı dışındaki bir hayvanı öldürmesi, eziyet etmesi halinde bu yasa kapsamında suçlu olacağını aktardı.

“Terk edilmekle” ilgili de bir madde olduğunu kaydeden Solyalı, sahiplendiği hayvanı terk edenin 2 yıla kadar, ıssız bir yere terk edenin ise 4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini anlattı.

Solyalı, yasa kapsamındaki bazı suçlar ve cezalarla ilgili detayları da paylaştı.