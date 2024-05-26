Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Lefkoşa, İskele, Güzelyurt, Lefke ve Mağusa Birimi personeli farklı farklı bölgelerde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdiler.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa birimi Fuar Alanı’nda, Güzelyurt Birimi Yayla-Güzelyurt anayol kenarında, Lefke birimi Cengiz Topel Anıt bölgesinde, Mağusa ve İskele birimi Gülseren Göleti bölgesinde temizlik etkinliği faaliyeti gerçekleştirdi.

Düzenlenen etkinliğin temel amacının çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olduğu ifade edilen açıklamada, halkın daha fazla çevre bilincine sahip çıkmasını sağlamanın da birincil hedefler arasında olduğu kaydedildi.

Çevre Koruma Dairesi'nin, atıkların çevreye atılmamasına dikkat çekmek amacıyla yaptığı bu etkinlikleri her perşembe günü sürdürdüğü, bu etkinliklere katılmak isteyen sivil toplum kuruluşlarının da Çevre Koruma Dairesi ile irtibata geçip, farkındalık etkinlikleri düzenlemek için aktif rol alabilecekleri belirtilerek, “Temiz bir çevre için, doğayı korumak hepimizin görevi” denildi.