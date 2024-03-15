Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ait Tüfekçi Ltd. tarafından işletilen Prime Park isimli yurdun atık sularının dere içerisine gömülen bir borudan Gemikonağı Maden Deresine (Xeoro deresi) tahliye edildiği ortaya çıktı. Dere içerisinde patlayan boru ile tespit edilen durum büyük bir çevre felaketine neden oldu.
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https://bugunkibris.com/2024/03/15/cevre-felaketi-yasaniyor-i-dereye-dosenen-korsan-boru-patladi-lefke-lagima-batti/?fbclid=IwAR2tz85XSY57WTdYf_b-imqglXMIQlIy-uHNjJHfLEHx38hgui2E4Y0lx2w