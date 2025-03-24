ÇETİN ÖZDESOY'A AİT 300' ENGİNARI ÇALDILAR GİDERKEN ÇANTA VE BIÇAĞI UNUTTULAR

Ergün Yahat

Mormenekşeli Çetin Özdesoy'a ait enginar tarlasından kimliği belirsiz kişi ve kişilerce yaklaşık 300 adet enginar kesilip çantalara konarak çalınırken,enginar keserken bir çantanın içerisinde kesilmiş enginar ve bıçak unutularak bırakıldı.Bahçe sahibi Çetin Özdesoy kesenleri tespit ettiğini telefonda kesenler ile ilgili yakınlarının kendisini aradığını esas kesenlerin gelip bir nevi özür dileyip gönül almayı beklediğini şikayetçi olmayım bayram üzeri polis tarafından göz altına alınmasınlar,yazık günah bir don olayı birde böyle izinsiz kesilmeler zararımızı karşılamıyor, Özdesoy'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Evet arkadaşlar geçen pazar ve dün pazar günü enginar bahçeme izinsiz gelen birileri yaklaşık olarak 300 tane mart enginarlarını tek tek dolaşarak ne kadar mart enginarın varsa kesti .sadece o kadar çok enginar kestiler ki bıçak ve çanta naylon çantalarını enginarlarını içerisinde unuttular. Çanta ve bıçak bendedir,gelip evden alabilirler. Allah bu ramazan gününde çaldıkları enginarları yemeyi nasip etmesin.