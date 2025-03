CERRAHİ UZMANI OP. DR MUSTAFA KALFAOĞLU TIP ALANINDA BİLGİDE REKORA İMZA ATIYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa Devlet Hastanesi başhekim Cerrahi Uzmanı op. Dr Mustafa. M. Kalfaoğlu 20 yıldır Society of American Gastrointestinal and endoscopic surgeons ( SAGES ) yıllık kongreleri her yıl Amerika’nın farklı eyaletlerinde ve tüm dünyadan Genel cerrahların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu yıl da California eyaletinde , Long Beach şehrinde düzenlendi. 20 yıldan beridir SAGES ‘e üye olan Gazi Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa M. Kalfaoğlu , 12-15 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen bu kongreye, 12. kez katılım gerçekleştiriyor